Al Grande Fratello i primi nodi vengono al pettine. Le dinamiche all'interno della Casa sono diventate incontrollabili per la concorrente Jessica Morlacchi. La cantante in un momento di relax insieme a Clayton Norcross ha confessato che starebbe valutando l'idea di lasciare il programma, stanca dei rapporti che si sono instaurati dentro la Casa.

La confessione di Jessica Morlacchi

"Non riesco a stare qui ad ammalarmi, diventare matta per situazioni che non mi interessano minimamente, fuori ho molte cose importanti", esordisce così Jessica Morlacchi confessando al gieffino Norcross di non apprezzare gli inquilini della Casa e i loro atteggiamenti.

Alla domanda di Clayton sul perché avesse deciso di entrare a far parte del programma di Alfonso Signorini, la cantante replica senza batter ciglio: "Non pensavo fosse così. Pensavo ci fossero conflitti... ma importanti, confronti. Non pensavo ci fossero persone così strane", continua la concorrente.

"Quanta falsità, mamma mia. Io non frequento nessuno così - spiega la gieffina - non sono abituata. Solo brave persone, tutti buoni e tranquilli", conclude Jessica, ottenendo l'approvazione dell'attore statunitense.

Ma non è finita qui. La concorrente Jessica ha espresso il dubbio di abbandonare il percorso al Grande Fratello in un secondo momento, mentre si trovava in giardino con la concorrente Helena Prestess: "Io so che alcuni qui dentro non li rivedrò mai più, perché non mi interessano. Persone troppo distanti da me, in un mondo tutto loro. Non possono dare nulla alla mia vita", ha spiegato ragionando sulle persone che la circondano al momento.

E ancora: "Mi sento in gabbia qui, non posso esprimermi con le stesse parole che userei fuori dalla Casa. Sarei più diretta. Io voglio andare via", ha concluso Jessica Morlacchi.