Il suo no al provvedimento disciplinare per "comportamenti poco consoni e non compatibili con le regole del gioco"

Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello. E' accaduto ieri, durante la diretta di mercoledì 8 gennaio 2025. Nella Casa si sono verificati una serie di episodi che hanno spinto il Grande Fratello ad annullare il televoto e a prendere dei provvedimenti. Ilaria, "Jessica ed Helena hanno tenuto comportamenti poco consoni e non compatibili con le regole del gioco, mentre gli altri inquilini sono rimasti a guardare in silenzio", si legge sul sito del programma. Così Alfonso Signorini ha annunciato che chi ha compiuto azioni inappropriate avrebbe subito delle conseguenze. E dopo aver ricordato che sono molte le ragioni che portano i concorrenti a partecipare, ha ribadito: “Queste ragioni non giustificano l'incapacità di convivere con intelligenza, rispetto ed empatia tra di voi, con dignità”. “La brutta figura l'avete fatta un po' tutti, perché avete permesso che la situazione degenerasse - ha aggiunto - Ognuno di voi è responsabile di ciò che è successo”.

Il provvedimento disciplinare

“Ilaria, la tua reazione alle parole di Helena si è trasformata in un'aggressione vera e propria, e niente può giustificarla. Jessica, hai attaccato e provocato Helena con espressioni estremamente offensive, e alcune parole possono ferire quanto certi gesti. Helena, hai reagito alle provocazioni con toni eccessivi e con un gesto violento che, per questo, è inaccettabile”, ha detto poi Signorini annunciando: “Ilaria, Jessica, Helena: il Grande Fratello ha deciso che siete in nomination d'ufficio. Andrete direttamente al televoto per l'eliminazione insieme ai nominati di stasera e, inoltre, non avrete diritto di voto in questa sessione di nomination”.

La reazione di Jessica Morlacchi

"Se una vuole abbandonare il gioco può farlo adesso o tra una settimana?", ha replicato Morlacchi dopo aver appreso che il provvedimento riguardava anche lei. "Noi non vi costringiamo con la pistola alla tempia a restare nella Casa", ha replicato Signorini. "Credo che siamo su due livelli abbastanza diversi - ha ribattuto la 37enne - Io non ho risposto a Helena nella stessa modalità, lo avessi fatto sarebbe stato anche giusto (lo stesso provvedimento, ndr). A me non sta bene, per cui decido di abbandonare". E ha aggiunto: "Le mani sempre in tasca. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo, ma io sono comunque una persona intelligente e centrata". Il conduttore ha evidenziato che le parole possono tagliare come coltelli: "Le tue parole hanno ferito. Accettiamo la tua decisione, puoi lasciare la casa". Morlacchi ha quindi concluso: ""Comunque sono dieci giorni che volevo andare via, questo è un contesto che non mi piace".