Grande Fratello non andrà in onda questa sera, lunedì 11 novembre. La programmazione serale di Canale 5 ha subito una variazione che riguarda appunto il reality show condotto da Alfonso Signorini e 'La Talpa' con Diletta Leotta. Non si sa al momento se si tratti di un cambiamento temporaneo o definitivo.

Il cambio di programma

Questa sera, lunedì 11 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “La Talpa – Who is the mole”: il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa condotto da Diletta Leotta. Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca al test finale, i concorrenti rimasti in gara che vivranno a stretto contatto e si metteranno in gioco, tra rivalità e alleanze, sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Gilles Rocca.

La domanda continua a tormentare i concorrenti: chi tra di loro è la Talpa? L’indagine continua, tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali.

Nella missione settimanale i concorrenti, divisi in tre gruppi, dovranno prima raggiungere in 60 minuti la cima del Monte Santo a 750 metri di altezza e, successivamente, attraversare il ponte tibetano di Sellano, il più alto d’Europa. Per superare la Grande Prova, invece, dovranno trasportare un peso totale di 2.500 kg suddiviso in alcuni sacchi di juta. Non mancherà una serata di divertimento e mistero durante la quale emergeranno indizi importanti per scoprire l’identità della Talpa. Infine, chi si aggiudicherà l’asta e non parteciperà al test finale? Al termine della puntata si scoprirà il nuovo eliminato che dovrà lasciare il gioco.

L'appuntamento con la nuova puntata del Grande Fratello slitta dunque a domani, martedì 12 novembre, alle 21:30 circa su Canale 5.