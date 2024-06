In questi giorni sono apparsi a sorpresa sui muri delle principali città italiane dei manifesti-cruciverba ideati da Colapesce Dimartino. L’intramontabile gioco da fare sotto l’ombrellone ci porta dritti all’estate fatta di “belle minchiate e canzoni già usate” come cantano nel loro nuovo brano 'Innamorarsi perdutamente non è mai un affare', in uscita stasera a mezzanotte che accompagnerà l'estate live dei due artisti.

'Innamorarsi perdutamente non è mai un affare' è un brano dalle atmosfere acustiche ed estive che si 'appiccica' nella testa dell’ascoltatore. Scritto da Lorenzo e Antonio, la canzone racconta l’estate dei ritorni a casa, dopo che hai fatto tardi al mare e non ti sei neanche cambiato il costume, quella degli amori che nascono e finiscono dal tramonto all’alba. Colapesce Dimartino cantano di “belle minchiate e canzoni già usate” con una leggerezza e naturalezza che disarma e ti abbraccia.

Dopo il successo del concerto al Mi Ami Festival, da giugno Colapesce Dimartino porteranno sui palchi dei più importanti festival italiani il loro nuovo tour 'Lux Eterna Beach Estate 2024', organizzato da Vivo Concerti. Queste le date annunciate: