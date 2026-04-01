Muniti di bandiere, trombette e popcorn, il cast del Grande Fratello Vip era pronto per festeggiare l'ingresso dell'Italia ai Mondiali. In occasione della finale dei playoff valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, la Casa del reality show ha permesso ai concorrenti di 'assistere', in modo alternativo, allo partita Italia contro Bosnia.

I concorrenti sono stati aggiornati simultaneamente. A turno, rispondevano al celebre telefono rosso apprendendo le informazioni dell partita e comunicando tutto ai compagni di avventura. Iconica la chiamata a cui ha risposto Paola Caruso che, con evidenti difficoltà, ha provato a riferire gli aggiornamenti: "Non ho capito niente perché non conosco i giocatori".

Dopo la fine del primo tempo, che si è concluso con l'Italia in vantaggio, la Bosnia ha pareggiato e tra i concorrenti si è disperso l'entusiasmo. La partita si è conclusa 1-1, poi è andata ai supplementari e poi ai rigori: Marco ha annunciato il gol della squadra avversaria e, dopo di lui, anche Alessandra. Renato, invece, ha dato buone notizie: l'Italia segna il primo punto. Ma è sempre Renato a comunicare: "L'Italia è fuori dai mondiali".