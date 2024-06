Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heater Parisi che farà Ultimo papà - Ascolta

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo diventerà presto papà. Durante il grande concerto allo stadio Olimpico di Roma, la sua città Natale, di fronte a 65mila persone ha dato ai suoi fan la più dolce delle notizie. Affiancato sul palco dalla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, ha annunciato di essere in attesa di un figlio. Un maschietto, la cui nascita è prevista per il prossimo autunno. Emozionato, Ultimo si è inginocchiato davanti a lei, baciandole teneramente il ventre. Ecco chi è la ragazza che ha conquistato il cuore del giovane cantautore romano.