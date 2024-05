Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero sull'orlo del divorzio. Almeno così secondo i rumors che stanno circolando in questi giorni nei principali tabloid americani. A darne notizia è stato il sito Tmz secondo cui Jlo è stata vista sola, alla ricerca di una nuova casa a Beverly Hills insieme a una sua collaboratrice. Secondo fonti vicini alla coppia rivelate dal magazine 'In Touch', i due non riuscirebbero in nessun modo ad andare d'accordo e sarebbero già vicini al divorzio.

Tmz scrive che Affleck per ora si trova in una casa che sembra occupare senza sua moglie ed è stato visto uscire da lì sempre da solo. L'attore è stato fotografato nel quartiere Brentwood di Los Angeles dove, scrive Tmz, ''ci è stato detto che da settimane ha anche passato la notte''.

Secondo alcune indiscrezioni, Ben si era già trasferito dalla loro casa coniugale a Beverly Hills già da alcune settimane ed è stato visto soggiornare a Brentwood. Sia Ben che Jlo, però, sono stati visti indossare le loro fedi nuziali negli ultimi giorni. Secondo i rumors, alla base della crisi tra i due ci sarebbe anche il differente atteggiamento nei confronti dell'esposizione mediatica: mentre JLo ama stare sotto i rilettori, Affleck tende sempre più a sottrarsi.