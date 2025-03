Le Div4s - Italian Sopranos: "Un progetto tutto al femminile per portare un messaggio importante: la forza che c'è dentro ogni donna"

“Questa idea nasce da Francesca Volpini che è la nostra producer. Abbiamo debuttato con il maestro Andrea Bocelli e fatto le primissime tourné insieme a lui, in giro per il mondo. Il progetto è cresciuto fino ad arrivare a “The 4 Seasons”. La nostra manager, nonché violinista, ha saputo mettere in voce Le Quattro Stagioni che non hanno mai visto questa versione cantata. Per la prima volta, ha adattato i sonetti scritti da Vivaldi con funzione didascalica, per spiegare al pubblico quella che sarebbe stata la sua musica. Il maestro Molinelli ha preso questi sonetti che descrivevano le quattro le stagioni portandoli al suo arrangiamento musicale, quindi una cosa assolutamente inedita perché nessuno ha mai cantato effettivamente “Le Quattro Stagioni”, quindi per noi è stato molto sfidante e molto stimolante. Siamo state tantissimo in studio, non ne potevamo più di registrare. Attualmente abbiamo realizzato un disco tutto sull'opera del maestro Morricone, con le sue colonne sonore più famose, insieme alla banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi. Ad aprile, saremo al San Carlo di Napoli per presentarlo. Inoltre, con “Le Quattro Stagioni”, i prossimi impegni saranno a Bari e poi a Mantova.” Queste le parole del gruppo vocale Le Div4s - Italian Sopranos subito dopo la chiusura del concerto “The 4 Seasons”, omaggio a Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. L’evento, curato da 4OperaManagement e organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, si è tenuto Venerdì 21 gennaio nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra.

“Le Div4s - Italian Sopranos è un progetto tutto al femminile, una cosa unica. Diciamo che ci pensiamo come portatrici di un messaggio importante, oggi più che mai, il progetto DIV4S rappresenta la forza che c'è dentro ogni donna.” Concludono i soprani.