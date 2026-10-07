Levante presenta il nuovo album: "Ho smesso di indagare sull'amore"

La cantautrice siciliana torna con il nuovo progetto discografico 'Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza', in uscita il 9 ottobre. Ospite del vodcast dell'Adnkronos, l'artista ha raccontato il percorso creativo dietro il disco, un viaggio tra relazioni, fragilità e dinamiche sentimentali, con una riflessione particolare sul concetto di fallimento. Nel corso dell'intervista ha affrontato anche temi di attualità e industria culturale, dalle quote di genere nel mondo della musica al ruolo politico degli artisti, fino al dibattito sull'Eurovision e all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla creatività. Spazio inoltre alla sua esperienza come attrice e ai prossimi impegni live legati al nuovo progetto discografico.