Trentanove candeline spente a Roma per l'attrice statunitense, che ad agosto torna in sala con 'Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo'

Ad agosto tornerà nelle sale con il sequel di un suo film cult, 'Quel pazzo venerdì', ma per ora Lindsay Lohan si gode le vacanze in famiglia. L'attrice statunitense è volata in Italia con il marito Bader Shammas e il figlio di due anni e, in occasione del suo trentanovesimo compleanno, ha condiviso su Instagram uno scatto a Roma insieme a loro.

Lei indossa un abito giallo, un cappello per proteggersi dal sole e dal caldo cocente di questi giorni, e dei grandi occhiali da sole scuri. In braccio tiene il bimbo che osserva qualcosa in basso e tiene in mano un dinosauro giocattolo, mentre alle loro spalle c'è il marito, in camicia e occhiali da sole. Anche lui ha festeggiato di recente il compleanno e, in quell'occasione, Lohan gli aveva dedicato un affettuoso post chiamandolo "amore della mia vita" e parlando di lui come di "un figlio incredibile, un marito devoto e il miglior padre possibile". "Ci fai sentire al sicuro e amati. È una benedizione trascorrere ogni giorno al tuo fianco, ti amo infinitamente", aveva scritto l'attrice.

Oggi, invece, il post è più breve, ma in omaggio alla città che la accoglie in questi giorni ha scelto di scrivere in italiano. "Momenti indimenticabili in Italia con la mia famiglia", sono le sue parole. Mentre in inglese si dice "grateful" ("grata") di questo compleanno insieme a suo marito e suo figlio.

Già ieri Lohan aveva condiviso alcuni scatti della sua vacanza a Roma: i Musei Vaticani, la pasta alla Taverna Trilussa, i carciofi da 'Donna Sofia', la pizza, le passeggiate in centro e i tramonti. "L'Italia è bellissima", aveva scritto. "Sto apprezzando tanto questo bellissimo viaggio, pieno di amore, risate e pura felicità con la mia famiglia. E cibo delizioso!".