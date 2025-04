Manuela Arcuri: "Con Totti nessun flirt, ci siamo frequentati da ragazzini"

"Francesco Totti? Eravamo giovanissimi e molto corteggiati entrambi. Finì che restammo amici. Ci siamo frequentati da ragazzini, tanti hanno parlato di flirt come era accaduto con Gabriel Garko, ma non è stato mai vero. L'unico amore della mia vita è mio figlio". Lo afferma Manuela Arcuri che torna sabato alle 15 su Rai2 a 'Storie di donne al bivio weekend' da Monica Setta per la rubrica della 'Posta del cuore' dove si abbandona anche a confidenze amorose. Dal 2010 l'attrice è legata all'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, che ha poi sposato nel 2022. Nel 2014 la coppia ha avuto un figlio, Mattia.

Prima di incontrare il suo grande amore, Manuela Arcuri ha vissuto diverse relazioni importanti, come quelle con Francesco Coco e Aldo Montano. A lungo fu indicata come la fidanzata di Garko che invece, precisa lei, era solo un amico. Felice della sua carriera, l'attrice confida a Monica Setta un solo rimpianto. "Avrei dovuto girare con Salvatore Samperi il remake di Malizia il famoso film di Laura Antonelli e Alessandro Momo. Sarebbe stato il coronamento di un sogno ma nel 2009 purtroppo Samperi ci ha lasciato".