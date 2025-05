Marco Mengoni in versione tennista com'è? "Una pippa". Il cantante, ospite di Che tempo che fa, non risparmia giudizi severi sulle proprie performance con la racchetta. "La passione per il tennis è pazzesca? Sì, però sono una pippa...", dice rispondendo a Fabio Fazio mentre scorrono le immagini di una partita.

- Hai una passione pazzesca per il tennis!

- Sì, però so na pippa!@mengonimarco a #CTCF pic.twitter.com/SRVC3o7Ndv — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 11, 2025

"Stavo giocando contro il mio istruttore, ciao Paolo... Per sbaglio ad un certo punto mi ha tirato una pallettata che mi stava perforando il cervello... Non è vero, volevo farla un po' drammatica... Mi butto per terra per pararla, c'è un altro video", dice prima di analizzare con severità il proprio gesto tecnico. Il dritto, dalle immagini, appare potente e sufficientemente armonico. A Mengoni, però, non piace affatto: "Guarda quella mano... Ho giocato per un po' di anni da piccolo, quella mano da velociraptor non va bene, non è giusta...".