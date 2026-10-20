E su Eros Ramazzotti: "Oggi siamo una famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima, siamo fratelli e siamo presenti l’uno per l’altra"

"Mi ha fatto innamorare il senso di protezione che mi trasmette, la sua calma e, sicuramente, il fatto che entrambi abbiamo voglia di stare bene". Così Michelle Hunziker parla della sua relazione con Giulio Berrutti. In un'intervista rilasciata a Chi, la conduttrice si racconta senza filtri e senza paura di ammettere che oggi una relazione "deve essere solo un valore aggiunto". E, se c'è una regola a cui non intende più rinunciare, è una sola: "Non voglio più stare male". Forse, anche per questo motivo, la showgirl cerca di proteggere il più possibile la relazione con l'attore e medico odontoiatra: "Non parlo molto di questa relazione perché voglio proteggerla il più possibile e viverla", spiega.

E se in futuro dovesse arrivare un matrimonio, Hunziker non esclude la possibilità: "Magari, andando avanti con l’età, potrebbe essere bello concedersi un’ultima promessa d’amore, soprattutto per il suo significato romantico, più che per quello contrattuale, che non mi piace per niente".

Al magazine, la conduttrice ha ricordato il legame speciale che la unisce a Eros Ramazzotti, ex marito e papà della loro figlia Aurora Ramazzotti. "Oggi siamo una famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima, siamo fratelli e siamo presenti l’uno per l’altra", dice. Nonostante la fine del matrimonio, avvenuto nel 2002, il rapporto è rimasto solido e l'amore ha assunto solo altre forme. Hunziker, però, racconta un retroscena dei suoi sentimenti verso il cantautore: "Sono rimasta innamorata di Eros almeno fino al 2010, poco prima di conoscere il papà di Sole e Celeste", dice parlando di Tommaso Trussardi, suo ex compagno e padre delle altre due figlie.