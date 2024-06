Milano Pride, la musica va in scena al Parco Ravizza con ‘The district of Joy’ di Serravalle Designer Outlet

In occasione della Pride Week, Parco Ravizza a Milano si trasforma in palcoscenico a cielo aperto con il live show firmato Serravalle Designer Outlet, di cui Loredana Berté è stata indiscussa protagonista. L’evento musicale è parte della rassegna culturale diffusa ‘The district of joy’, in programma a Milano dal 24 al 30 giugno e ideata e organizzata dal centro parte del Gruppo McArthurGlen. Sotto la conduzione del comico Daniele Gattano, si sono inoltre alternati un doppio DJ Set con Isa Diamond (Linoleum) e Santa Manu, il live set di MyDrama, il palco aperto di Milano Cantautori e Guernika, lo show di ballo della coreografa La B. Fujiko.