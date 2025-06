Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Gianfranco Butinar, imitatore, attore e comico romano, morto improvvisamente nella notte tra il 5 e il 6 giugno all’età di 51 anni, probabilmente a causa di un infarto. I funerali si terranno domani, sabato 7 giugno, alle ore 15, nella chiesa di Regina Pacis a Ostia Lido.

Nato a Roma il 13 novembre 1973, Gianfranco Butinar si era affermato nel panorama dell’intrattenimento grazie alla sua straordinaria capacità di imitazione, soprattutto di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Le sue celebri imitazioni di Fabio Capello, Francesco Totti, Luciano Spalletti, Franco Califano e Maurizio Costanzo sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo. Butinar aveva un legame profondo con la città di Roma e con la squadra giallorossa, spesso protagonista delle sue performance ironiche e affettuose. Ma il suo talento si era fatto apprezzare anche ben oltre la Capitale.

La sua carriera era iniziata in radio alla fine degli anni ’90, diventando presto uno dei volti (e soprattutto delle voci) più riconoscibili dell’etere romano. Dal 1998 al 2003 è stato collaboratore di Radio Radio, venendo eletto personaggio radiofonico romano dell’anno nel 2000/2001. Indimenticabili le sue partecipazioni ai programmi della Gialappa’s Band, da Rai Dire Gol (durante i Mondiali del 2002 e gli Europei del 2008) a Rai Dire Sanremo (2003), passando per Mai Deejay Gol su Radio Deejay e Noi Dire Gol su Rtl 102.5. Negli anni, è stato una presenza costante anche su Rai Radio 2, m2o e Sky Sport, dove ha saputo unire sport, satira e spettacolo con uno stile unico. Dal 2018 ha condotto su Rmc Sport Network il programma Teste di Calcio, insieme a Marco Baldini e il Trio d’Italia. Dal 2020 era spesso ospite di Tiki Taka - La repubblica del pallone, il talk sportivo di Piero Chiambretti.

Anche il cinema lo aveva accolto, in particolare nel 2014, quando fu protagonista del film Non escludo il ritorno, diretto da Stefano Calvagna, nel quale interpretava proprio Franco Califano, uno dei suoi più grandi modelli e amici. A teatro, era noto per la sua verve e presenza scenica: tra i lavori più ricordati, lo spettacolo Tutti i calci minuto per minuto, scritto e interpretato nel 2008 con Gianni Ippoliti.