Cidim, 'Suono italiano' fa tappa a Sofia con il violinista Bidoli e il pianista Canino

Una nuova trasferta internazionale per le eccellenze della musica da camera italiana. Lunedì 12 ottobre, alle 19.30, la Sala da concerto dell’Accademia Nazionale di Musica di Sofia ospiterà, nell’ambito del Festival di Musica da camera di Sofia 'Kameralia', il recital del celebre duo composto dal violinista Alessio Bidoli e dal pianista Bruno Canino. L'appuntamento si tiene grazie alla collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Sofia e il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, nell'ambito del progetto 'Suono Italiano'. Il programma della serata prevede un viaggio tra le musiche raffinate di Bach, Grieg, Ravel e Saint-Saëns.

"La tappa di Sofia del progetto Suono Italiano rappresenta un momento di altissimo profilo istituzionale e artistico. Portare in Bulgaria un duo eccezionale, come quello formato da Alessio Bidoli e Bruno Canino, conferma da un lato la qualità della nostra proposta e dall’altro la forza e la solidità delle reti culturali che il Cidim tiene oramai da anni a livello internazionale”, spiega il presidente del Cidim e di Aiam, Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Questi due straordinari professionisti vantano un sodalizio artistico lunghissimo, costellato di successi e riscontri in ogni dove e a una ricca discografia. Averli ospiti qui a Sofia è davvero un grande onore; come sono certa che sarà gradito al pubblico ascoltare i virtuosismi di una musica colta e raffinata, come quella che Alessio Bidoli e Bruno Canino propongono in assoluta sinergia da tempo”, conclude il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Sofia, Maria Mazza.