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Musica, emozioni sull'Etna con la magia del 'Festival Lirico dei Teatri di Pietra'

Coro Lirico Siciliano - (foto Ufficio stampa)
Coro Lirico Siciliano - (foto Ufficio stampa)
27 agosto 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono state forte emozioni quelle vissute ieri sull'Etna in un appuntamento sul vulcano attivo più alto d’Europa che ha segnato uno dei momenti più suggestivi dell'intera stagione del 'Festival Lirico dei Teatri di Pietra'. Mentre le ultime luci del giorno avvolgevano la titanica scultura del Teseo Screpolato di Igor Mitoraj, il paesaggio lunare dell'Etna si è trasformato in un tempio a cielo aperto per accogliere l'esecuzione del Coro lirico siciliano: non un semplice evento musicale, ma un'autentica elevazione dell'anima in cui il paesaggio vulcanico, la pietra scolpita e il canto umano si fondono per accarezzare l'eternità. Il bronzo ferito della scultura contemporanea, i colori caldi del tramonto vulcanico e l'armonia delle note si sono fusi in una sinergia totale e irripetibile.

Il programma ha intrecciato la grazia belcantistica e senza tempo di Vincenzo Bellini con la profonda spiritualità di Franco Battiato, passando per le immortali trame cinematografiche di Ennio Morricone e le ipnotiche sospensioni contemplative di Ludovico Einaudi. Sotto la direzione di Francesco Costa, la formazione vocale e orchestrale dell'ente lirico ha regalato un'interpretazione di straordinario impatto emotivo. La risposta del pubblico è stata imponente: una platea rapita che ha accompagnato la fine del concerto con lunghi applausi e continue ovazioni.

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Festival Lirico dei Teatri di Pietra Etna Musica
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