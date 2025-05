Musica, i talenti di Santa Cecilia al museo gregoriano dei musei Vaticani

Torna 'Musica ai Musei', la rassegna concertistica promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Direzione dei Musei e dei Beni Culturali in collaborazione con il Cidim, Comitato nazionale italiano musica. Il 30 maggio, alle 18, il Duo Aurian, composto dal violino di Sebastian Zagame e dal pianoforte di Aurelio Marco Raco suonerà all’interno del Museo Gregoriano Profano dello Stato della Città del Vaticano.

“Come sempre è possibile accedere al concerto mediante l’acquisto del biglietto di ingresso ai Musei. Una formula consolidata che si ripete con successo da diversi anni e che permette agli spettatori di visitare prima i Musei Vaticani e poi, a fine pomeriggio, di assistere al concerto in calendario. La nostra rassegna fa parte del ventaglio degli eventi culturali in programma per l’Anno Santo, nel segno della condivisione della bellezza delle arti e in nome dell’universalità del linguaggio musicale”, spiega la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta.

"Sebastian Zagame e Aurelio Marco Raco sono due giovani talenti romani dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che si esibiscono con grande regolarità e soprattutto con capacità, cuore e passione. Siamo onorati di offrire loro la possibilità di esprimersi in una location di grande prestigio come questa, nella cornice di un’iniziativa che appare come un felice matrimonio tra arte e musica”, conclude il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice. La rassegna di concerti rientra nell’ambito del progetto Suono Italiano che gode del sostegno del ministero della Cultura, direzione generale Spettacolo.