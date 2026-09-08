Musica, la Casa dell'Aviatore a Roma ospita Emilia Zamumer Quartet

Venerdì 11 settembre, alle ore 20.30, la Casa dell’Aviatore (Viale dell’Università 20) ospiterà a Roma il concerto dell'Emilia Zamuner Quartet. L'appuntamento si inserisce nell'ambito del progetto "Circolazione musicale in Italia - Jazz Session", curato dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, in collaborazione con la Casa dell'Aviatore. Il quartetto, guidato dalla voce di Emilia Zamuner e completato da Francesco Scelzo (chitarra), Enrico Valanzuolo (tromba) e Antonello Iannotta (percussioni), presenterà il programma "da New Orleans a Napoli". Un percorso musicale che unisce i grandi standard del jazz d'oltreoceano (firmati da Gershwin, McHugh, Carmichael e Jobim) alle melodie immortali della tradizione napoletana (da Murolo, Totò e Di Giacomo fino all'omaggio contemporaneo a Pino Daniele).

"Siamo orgogliosi di presentare a Roma una formazione di così alto profilo artistico all'interno della nostra rassegna Jazz Session. Il progetto Circolazione musicale in Italia nasce proprio con l'obiettivo di valorizzare i migliori talenti del nostro panorama e di creare connessioni culturali profonde. Il programma proposto dall'Emilia Zamuner Quartet incarna perfettamente questo spirito. Un ponte ideale tra i classici del jazz americano e l'immensa ricchezza della canzone napoletana. Grazie alla sinergia con la Casa dell'Aviatore e al sostegno del Ministero della Cultura, continuiamo a offrire al pubblico della Capitale appuntamenti ed eventi musicali di assoluta eccellenza e originalità", spiega il Presidente del Cidim Francescantonio Pollice.

“Un ringraziamento speciale va a Emilia Zamuner, una delle voci più luminose, versatili e tecnicamente straordinarie del panorama jazzistico contemporaneo. L’artista possiede la peculiare abilità di combinare una rigorosa formazione accademica a una sensibilità interpretativa eccellente, doti che le hanno permesso di calcare con successo i più prestigiosi palcoscenici internazionali e che oggi la rendono una ambasciatrice a tutti gli effetti della musica italiana”, conclude Pollice. "Siamo particolarmente entusiasti di ospitare alla Casa dell'Aviatore il concerto dell'Emilia Zamuner Quartet. La collaborazione con il Cidim rappresenta per noi un'occasione importante per aprire le porte della nostra storica sede alla grande musica e a cittadini e turisti, offrendo un evento di altissimo profilo culturale. Accogliere artisti come Emilia Zamuner e sostenere progetti come Circolazione musicale in Italia attesta il nostro costante impegno nel promuovere la cultura e le eccellenze del nostro Paese, offrendo al pubblico che mi auguro sia numeroso una serata indimenticabile di musica e condivisione", dichiara il Colonnello Fabio Dezi, direttore della Casa dell’Aviatore, Circolo Ufficiali dell'Aeronautica Militare.