circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, dopo il confronto d'Urso-La Rocca parla Muti: "Capisco la gelosia, Pasquale è mio"

Il commento dell'attrice dopo il confronto in puntata tra la giurata Barbara d'Urso e il maestro di ballo Pasquale La Rocca

Ornella Muti e Pasquale La Rocca - Ballando segreto
Ornella Muti e Pasquale La Rocca - Ballando segreto
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 12.45
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

"Assurdo, inutile". Così Ornella Muti commenta lo scontro andato in scena sabato scorso a Ballando con le stelle, tra l'attrice, Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca. Nella puntata di Ballando segreto, Muti e La Rocca hanno provato a spiegare la propria posizione sulle parole della giurata. Durante la puntata, infatti, d'Urso era tornata sulla questione della gelosia, un termine che, secondo La Rocca, è stato totalmente frainteso: "Barbara ha voluto ritornare sulla questione e continuava a non comprendere il significato della parola gelosa". Per La Rocca, infatti, è stato usato con una accezione positiva: "Non come una gelosia morbosa, ma solo un modo per dimostrare che tieni a qualcuno". E sul voto espresso dalla giurata dopo l'esibizione, il ballerino ha mostrato il suo disappunto: "Lei ha ribadito che la passione questa volta era arrivata, ma la parte tecnica no".

Muti, dal suo canto, ha parlato del legame che si è creato con La Rocca: "Io mi affido a Pasquale, perché so chi è e come lavora. Ma quello che conosco riempie di tante cose e tante emozioni", ha detto l'attrice a Ballando segreto, facendo riferimento alle parole della giurata, quando in puntata aveva detto: "Mi dispiace che tu Ornella non abbia potuto incontrare il Pasquale che ho incontrato io. Litigavamo, facevamo pace. Ora lo vedo veramente morbidone. Stai facendo uscire delle parti di Pasquale che ancora non si conoscono".

Muti comprende se dietro le parole di d'Urso ci sia un pizzico di gelosia: "Capisco che uno ti guarda e 'pensa cavolo però lo scorso anno c'ero io tra le sue braccia'. Perché diventa tuo. Pasquale è mio. Lui è speciale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle ballando segreto ornella muti pasquale la rocca barbara d'urso
Vedi anche
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Ferie, cambiano le regole per i dipendenti pubblici - Video
Confesercenti, Lupi: "Rigenerazione urbana sia priorità della politica che costruisce il futuro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza