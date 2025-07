Ozzy Osbourne, l'ultimo video, la corsa in ospedale e il messaggio alle sorelle

Una corsa contro il tempo per salvare Ozzy Osbourne, con i paramedici che hanno lottato fino all'ultimo pur di non perdere l'iconico frontman dei Black Sabbath, scomparso il 22 luglio scorso a 76 anni. Secondo il 'Daily Mail', che rivela alcuni dettagli degli ultimi istanti di vita del 'Principe delle Tenebre', affetto dal morbo di Parkinson, nella mattinata di martedì una telefonata è partita da Welders House, la casa di campagna di Ozzy nel Buckinghamshire. Attorno alle 10.30 l’eliambulanza del Thames Valley è atterrata in un campo vicino alla residenza del cantante, mettendo in allerta gli abitanti del villaggio di Jordans, che hanno capito subito che stava accadendo qualcosa di grave. L’equipaggio è rimasto in volo per circa 15 minuti prima di atterrare nei terreni della villa degli Osbourne, e poi è rimasto con Ozzy per circa due ore, cercando invano di salvargli la vita.

"Sono uscito a guardare e ho visto che l'eliambulanza stava atterrando vicino alla casa di Ozzy - ha raccontato un residente -. Tutti ne abbiamo parlato, chiedendoci cosa fosse successo. Abbiamo subito temuto che potesse trattarsi di lui, dato le sue condizioni di salute precarie. Quando la sera abbiamo saputo che era morto, si sono confermati i nostri peggiori timori". Un portavoce del Thames Valley Air Ambulance ha confermato al quotidiano inglese che uno dei loro elicotteri è stato inviato per fornire cure critiche avanzate durante un incidente vicino a Chalfont St Giles", poco distante dalla residenza di Ozzy. La dimora di campagna, costruita 125 anni fa, è circondata da una tenuta di 350 acri, e venne acquistata da Ozzy e dalla moglie Sharon nell’estate del 1993. In vista di 'Back To The Beginning', il concerto d’addio a Birmingham dei Black Sabbath del 5 luglio scorso, la casa era stata sottoposta a una grande ristrutturazione con un’ala dedicata alla riabilitazione, una piscina e un laghetto.

Ed è in questa casa che Ozzy è stato immortalato dalla figlia Kelly per l'ultima volta, in un video diffuso su Instagram appena 48 ore prima dell'annuncio del decesso della rockstar. Nel filmato, Ozzy appare seduto al tavolo davanti a un tablet, accanto al nipote Sidney mentre fanno colazione. Sguardo vispo, capelli raccolti e le cuffie calate sulla testa, Ozzy, sollecitato dalla figlia, dice solo "buongiorno" rivolgendosi alla telecamera. La morte della leggenda del metal, avvenuta a soli 17 giorni dal concerto d’addio allo stadio Villa Park di Birmingham ha scosso l'intera comunità rock e metal. Mentre non si contano più ormai i messaggi di cordoglio e i tributi da parte di star della musica mondiale, il Daily Mail pubblica il messaggio che Ozzy ha fatto recapitare alle sorelle Siblings Jean Powell, 85 anni, and Gillian Hemming, 80, in occasione del suo addio alle scene. "Ha detto che non riusciva a credere che tutta quella gente stesse camminando lungo la nostra vecchia strada per vederlo esibirsi, era sbalordito" hanno detto le due donne.

Jean e Gillian hanno saputo della sua morte con una telefonata e poi sono rimaste sveglie tutta la notte a ricordare il fratello ‘pazzo’, che hanno descritto come affettuoso e divertente. “Per noi era solo nostro fratello, non una celebrità. E' stato incredibile vedere l'ondata di affetto dopo l'annuncio della sua morte. Non riusciamo a credere che se ne sia andato e che non riceveremo più una sua telefonata o un suo messaggio". Ogni settimana, senza eccezioni, Ozzy le contattava, "per telefono o sms, per chiederci come stavamo e cosa stavamo facendo”. Non sono noti i dettagli della cerimonia funebre, che si terrà in forma privata, ma diversi amici del cantante, secondo quanto rivela il 'Sun' hanno detto che molti grandi nomi della musica, e non solo, hanno intenzione di rendere omaggio a Ozzy con una grande festa. Secondo una fonte del 'Sun' si starebbe pensando a una celebrazione nella sua Birmingham. Artisti come Yungblud, che Ozzy aveva preso sotto la sua ala, dovrebbero giocare un ruolo decisivo in questo evento.

Prima dello show di Birmingham, che ha raccolto 140 milioni di sterline (oltre 160 milioni di euro), devoluti in beneficenza ai tre enti Acorns Children's Hospice, Birmingham Children's Hospital e Cure Parkinson's, Ozzy aveva detto: "È il mio ultimo bis, la mia occasione per dire grazie ai miei fan. Non avrei potuto fare il mio ultimo spettacolo da nessun’altra parte". Una serata memorabile per il padrino dell'heavy metal, che ha cantato seduto su un trono nero, e per la sua famiglia, compresa la figlia Kelly. Dietro le quinte la 40enne ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Sid Wilson degli Slipknot, che le ha chiesto la mano davanti a un Ozzy descritto come "al settimo cielo". Nel frattempo, dopo le migliaia di fiori, messaggi scritti a mano, candele e oggetti lasciati sul ponte dei Black Sabbath a Birmingham, a Villa Park verrà messo un libro di condoglianze dedicato all'indimenticabile voce dei Sabbath.