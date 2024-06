Tommy Shelby sta per tornare. Con un post su facebook, Netflix annuncia l'arrivo del tanto atteso film sequel di 'Peaky Blinders', con il ritorno di Cillian Murphy nei panni dell'iconico Tommy Shelby. La notizia ha immediatamente acceso le aspettative dei seguaci della serie. Dopo sei stagioni di successo, la saga di 'Peaky Blinders' continua il suo racconto, promettendo di portare avanti la cruda e affascinante storia della famiglia Shelby. La serie, che ha debuttato nel 2013, ha raccolto un vasto pubblico grazie alla sua intensa narrazione e al carismatico leader criminale di Birmingham degli anni '20, Tommy Shelby.

Il film è scritto da Steven Knight e diretto da Tom Harper ma non ci sono ulteriori dettagli sulla trama e il cast, salvo la presenza di Murphy. “Sembra che Tommy Shelby non avesse finito con me", ha dichiarato l'attore premio oscar che aggiunge: "è molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper sulla versione cinematografica di Peaky Blinders: questo è per i fan".