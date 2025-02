La famiglia Pig si allarga. La mamma di Peppa sta per avere un figlio e la serie animata cambierà per sempre. In un episodio che verrà presentato in anteprima il 30 marzo, giorno della Festa della mamma in Gran Bretagna, i 'coniugi' Pig daranno la notizia ai loro figli, Peppa e George, che sta per nascere un fratellino o una sorellina, e la prossima stagione, la undicesima, racconterà nel tempo, la gravidanza e il parto.

L'arrivo di un nuovo 'bebè', in questo caso di un maialino antropomorfo, "non è mai una conversazione facile da affrontare", ha dichiarato al 'The Independent' Esra Cafer, vice presidente della strategia e del management di franchise alla Habsro (società che detiene i diritti di Peppa Pig). "I bambini in età prescolare che accolgono un nuovo fratellino si identificheranno fortemente con queste nuove storie" che permetteranno anche ai genitori "di imparare insieme a Peppa mentre esplora questo nuovo territorio".

La serie animata nata nel 2004, nel tempo, è stata accusata di stereotipi di genere e sessismo, e una volta anche di fat-shaming. La serie ha introdotto la prima coppia omosessuale nel 2022. La migliore amica di Peppa, Suzy Sheep, è l'unico personaggio senza padre e con una mamma come unico genitore.