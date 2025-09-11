circle x black
Pietro Genuardi, la moglie lo ricorda a La volta buona: "Era il mio vero amore"

Il ricordo dell'attore nel corso della puntata andata in onda oggi giovedì 11 settembre

Pietro Genuardi - Fotogramma/IPA
Pietro Genuardi - Fotogramma/IPA
11 settembre 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"13 anni meravigliosi", così Linda Ascierto ricorda, ospite oggi a La volta buona, il marito Pietro Genuardi, attore de 'Il paradiso delle signore' morto lo scorso 14 marzo all'età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue.

"13 anni più belli della mia vita, sono passati troppo in fretta. Non abbiamo avuto il tempo necessario per fare tutto quello che dovevamo fare, però credo sono stata una persona fortunata. Ho incontrato l'amore della mia vita, e sono stata fortunata per aver incontrato il mio vero amore. Pietro è stato il mio vero amore", queste le parole di Linda nel salotto di Caterina Balivo.

La moglie Linda ha voluto ricordare con gioia il marito anche il giorno dei funerali: "Vogliamo celebrare Pietro col sorriso con cui se n'è andato, vorrei che oggi fosse una festa". E ancora: "Non mi rimprovero nulla perché gli sono stato accanto sempre, tutti i giorni gli ho detto che lo amavo, lo sapeva benissimo e lo ancora adesso. Ho vissuto l'amore più grande che si potesse vivere, è l'unica gioia che mi rimane insieme a tutti i suoi ricordi"

