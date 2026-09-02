Power Hits Estate 2026, è boom sui social: milioni di visualizzazioni in un giorno

’evento, arrivato all’appuntamento con il tutto esaurito, ha visto il trionfo di 'Sorry Scusa Lo Siento' dei Pinguini Tattici Nucleari
Il successo del Power Hits Estate di RTL 102.5 non si ferma all’Arena di Verona. Il giorno dopo il grande evento, i contenuti pubblicati sui social hanno già superato quota 12 milioni di visualizzazioni, con il dato che continua a crescere minuto dopo minuto.
L’evento, arrivato all’appuntamento con il tutto esaurito, ha visto il trionfo di 'Sorry Scusa Lo Siento' dei Pinguini Tattici Nucleari, che è stato incoronato come il tormentone dell'estate.