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RTL 102.5 Power Hits, è 'Sorry Scusa Lo Siento' dei Pinguini Tattici Nucleari il tormentone dell’estate 2026: tutti i premi

La proclamazione all’Arena di Verona

I Pinguini Tattici Nucleari
I Pinguini Tattici Nucleari
02 settembre 2026 | 00.07
Arianna Menotti
LETTURA: 2 minuti

È 'Sorry Scusa Lo Siento' dei Pinguini Tattici Nucleari il tormentone dell'estate 2026. Il brano ha conquistato il primo posto a RTL 102.5 Power Hits Estate, la grande serata musicale andata in scena questa sera all’Arena di Verona.

Oltre al premio principale, nel corso dell’evento sono stati assegnati anche gli altri riconoscimenti realizzati in collaborazione con FIMI, PMI e SIAE, oltre al premio dedicato all'album più venduto dell'ultimo anno.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: il vincitore

A conquistare il premio principale è stato 'Sorry Scusa Lo Siento' dei Pinguini Tattici Nucleari, incoronato brano vincitore di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

Il riconoscimento premia il grande successo ottenuto dal brano durante l'estate e conferma i Pinguini Tattici Nucleari tra i protagonisti della musica italiana del 2026.

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – FIMI

Il Premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – FIMI” è stato assegnato a Samurai Jay per 'Ossessione' di Samurai Jay.

Il singolo si è imposto come brano italiano più venduto nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 27 agosto 2026, sulla base dei dati NIQ Italia.

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – PMI

Il Premio 'RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – PMI' è andato ad Angelina Mango e Marco Mengoni per 'Canto d’amore'.

Il brano è risultato il singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 28 agosto 2026.

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – SIAE

Il riconoscimento 'RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – SIAE' è stato conquistato da Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè”.

Il brano è risultato quello, tra le produzioni pubblicate nel 2025 e nel 2026, più suonato negli eventi musicali in Italia dal 1° giugno al 28 agosto 2026.

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