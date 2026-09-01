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Frana si stacca dal Monviso, verifiche su persone coinvolte

Al Rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità estera

La frana sul Monviso - Soccorso alpino Piemonte
La frana sul Monviso - Soccorso alpino Piemonte
01 settembre 2026 | 22.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il Soccorso Alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l’eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Al Rifugio Quintino Sella è stato inoltre segnalato il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità estera; sono in corso verifiche per accertarne la posizione e l’eventuale collegamento con l’evento franoso.

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato di raggiungere l’area, ma la grande quantità di polvere in sospensione e l’instabilità del fronte di frana non hanno consentito l'atterraggio. Le attività di ricerca e verifica del Soccorso Alpino riprenderanno domani all'alba.

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