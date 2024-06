A Monte Argentario, nella località turistica di Porto Santo Stefano (Grosseto), in una delle zone più esclusive, è in vendita la villa con vista mare di Raffaella Carrà. L'immobile disegnato dall'artista Giò Pomodoro, come sua residenza, si articola su più livelli per una superficie totale di 1.500 metri quadri. La villa conta 14 camere da letto e 14 bagni, oltre a vari salotti, sala tv, sala da pranzo, area relax e zona fitness. La villa è circondata da un grande parco esclusivo, con parcheggio e eliporto (vi possono stazionare fino a tre elicotteri).

La proprietà è stata messa in vendita dagli eredi della soubrette scomparsa il 5 luglio del 2021. La villa compare sul portale Lionard Luxury Real Estate con prezzo e trattativa riservati, come riferisce "La Nazione", ed è stata affidata per la vendita anche alla agenzia immobiliare Pallotti di Forte dei Marmi. Secondo indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos, la villa è offerta a un prezzo importante, oltre i due milioni di euro.

La villa che fu di Raffaella Carrà è situata sulla Panoramica di Porto Santo Stefano con una vista mozzafiato sull'isola del Giglio. Progettata alla fine degli anni '80 da Giò Pomodoro, considerato uno fra i più importanti scultori astratti del panorama internazionale del XX secolo, la dimora è immersa in quasi 6 ettari di terreni, con giardini, vigneti, oliveti, un e ampio spazio per ospitare un maneggio.