Rai seguirà prima spedizione alpinistica femminile italo-pakistana su K2

La Rai seguirà la prima spedizione alpinistica femminile italo-pakistana che tenterà l’ascesa agli 8611 metri del K2. La spedizione è nata per celebrare il 70esimo anniversario dalla conquista della montagna, avvenuta nel 1954 e i 70 anno della Rai. Il tutto verrà raccontato anche attraverso Rai Documentari, con la realizzazione del documentario 'Sulle Orme del K2' nato da un’idea di Massimiliano Ossini e Gian Luca Gasca. Attraverso la voce narrante di Massimiliano Ossini, noto conduttore televisivo, il documentario andrà a raccontare il percorso delle 8 alpiniste selezionate per questa avventura.

"Quest'anno il Cai ha deciso di ricreare una spedizione unica al mondo che non è solo un'avventura alpinistica, ma anche una missione scientifica", racconta all'Adnkronos, Massimiliano Ossini che aggiunge: "Per la prima volta verranno studiate anche le sfide del corpo umano, prima, durante e dopo, perché la letteratura storica sulle donne non c'è, c'è solamente quella sugli uomini. Quindi, questa spedizione servirà anche per la scienza, per sapere come evolve, come cambia, il corpo umano in alta quota".

"Collaboreremo con l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università Politecnica delle Marche per studiare i cambiamenti climatici e i contaminanti nelle acque ad alta quota", continua Ossini, e la Rai "festeggerà i suoi 70 anni documentando la spedizione. Abbiamo anche ricevuto una bandiera italiana durante una cerimonia a Palazzo Chigi, che porteremo con noi. La spedizione sarà trasmessa alla fine dell'anno per celebrare degnamente questo anniversario".

Ieri, infatti, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il conduttore Rai e una delegazione della spedizione femminile italo-pakistana che proverà la salita sul K2. All’incontro erano presenti il direttore di Rai Documentari, Fabrizio Zappi; il presidente generale del Cai, Antonio Montani; e il capo spedizione, Agostino Da Polenza. A chiudere il momento la consegna dalle mani del presidente Meloni della bandiera tricolore italiana, che sarà portata al campo base e poi fino in vetta alla seconda montagna della Terra.

Si tratta di un vero e proprio viaggio dal Monte Bianco, dalle nostre Alpi, agli 8611 metri del K2, la seconda montagna della Terra. "Le alpiniste partiranno il 16 giugno, mentre io seguirò il 7 luglio con altri membri del team. Sarà una spedizione di circa 45 giorni, con l'obiettivo di raggiungere la vetta nei giorni tra il 20 e il 31 luglio", afferma Ossini che avrà anche il compito di consegnare alle alpiniste la bandiera italiana, donata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così che il tricolore possa sventolare in cima al mondo.

La spedizione avrà anche una forte connotazione green e sociale. "Abbiamo un forte impegno verso la sostenibilità. Non useremo generatori elettrici e ci assicureremo di lasciare i campi puliti, portando via non solo i nostri rifiuti ma anche quelli eventualmente trovati sul sito. Inoltre, contribuiremo alla comunità locale con la realizzazione di una scuola". Quanto alla collaborazione tra Italia e Pakistan: "È un bellissimo esempio di come lo sport e la scienza possano unire le persone. Durante il Ramadan, abbiamo visto alpiniste musulmane e cristiane lavorare insieme verso un obiettivo comune, mostrando che anche nazioni apparentemente lontane possono avvicinarsi attraverso sfide condivise".