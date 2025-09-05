circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

05 settembre 2025 | 19.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

12:30 Linea Blu - Porti d'Italia – Napoli (anziché Linea Verde Sentieri Estate)

13:30 TELEGIORNALE

14:00 Pallavolo. Campionato Mondiale Femminile. Semifinale: Italia – Brasile

Telecronaca Marco Fantasia. Commento tecnico Giulia Pisani. Interviste di Edi Dembinski

16:10 A Sua immagine

16:55 TG1

(Il programma Passaggio a Nord-Ovest, previsto alle 15:00, non sarà trasmesso)

RAI 2

17:00 (anziché 17:20) Da Aosta ai 4mila (anziché I mestieri di Mirko)

17:55 TG2 L.I.S.

18:00 TG Sport Sera

18:05 Dribbling. Condotto da Paolo Paganini

19:00 Telefilm The Rookie: “Giornata buca”

(Il programma Radio2 Social Club – Estate, previsto alle 18:35, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

