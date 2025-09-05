Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
12:30 Linea Blu - Porti d'Italia – Napoli (anziché Linea Verde Sentieri Estate)
13:30 TELEGIORNALE
14:00 Pallavolo. Campionato Mondiale Femminile. Semifinale: Italia – Brasile
Telecronaca Marco Fantasia. Commento tecnico Giulia Pisani. Interviste di Edi Dembinski
16:10 A Sua immagine
16:55 TG1
(Il programma Passaggio a Nord-Ovest, previsto alle 15:00, non sarà trasmesso)
RAI 2
17:00 (anziché 17:20) Da Aosta ai 4mila (anziché I mestieri di Mirko)
17:55 TG2 L.I.S.
18:00 TG Sport Sera
18:05 Dribbling. Condotto da Paolo Paganini
19:00 Telefilm The Rookie: “Giornata buca”
(Il programma Radio2 Social Club – Estate, previsto alle 18:35, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione