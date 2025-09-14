Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
17:00 Telefilm S.W.A.T.: “Uno di noi” (anziché “La lista nera”)
19:40 N.C.I.S.: “Anastasia” (anziché “Quello che resta”)
23:40 (anziché 23:30) Il Processo al 90°
01:15 Un milione di piccole cose Nuove strade
02:00 Paterson
03:50 Telefilm Rex: “Il calendario” e “Il sorriso del condannato”
05:15 Zio Gianni Lavoro
(Il programma Radio2 Social Club, previsto alle 01:00, non sarà trasmesso)
RAI 3
22:45 DONNE tratto dall’omonimo libro di Andrea Camilleri Nunzia – Oriana (anziché il documentario Un paese ci vuole. Zavattini, Luzzara e il Po)