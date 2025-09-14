circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

14 settembre 2025 | 10.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

17:00 Telefilm S.W.A.T.: “Uno di noi” (anziché “La lista nera”)

19:40 N.C.I.S.: “Anastasia” (anziché “Quello che resta”)

23:40 (anziché 23:30) Il Processo al 90°

01:15 Un milione di piccole cose Nuove strade

02:00 Paterson

03:50 Telefilm Rex: “Il calendario” e “Il sorriso del condannato”

05:15 Zio Gianni Lavoro

(Il programma Radio2 Social Club, previsto alle 01:00, non sarà trasmesso)

RAI 3

22:45 DONNE tratto dall’omonimo libro di Andrea Camilleri Nunzia – Oriana (anziché il documentario Un paese ci vuole. Zavattini, Luzzara e il Po)

