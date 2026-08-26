È accaduto questa mattina, quando sulla piattaforma è stato caricato un servizio dedicato al caso giudiziario nato dopo l'attentato al giornalista

Sul canale Youtube di RaiPlay (che conta oltre 6,6 milioni di iscritti) Ranucci diventa Ranuzzi scatenando l'ironia del web. È accaduto questa mattina, quando sulla piattaforma è stato caricato un servizio dedicato al caso giudiziario nato dopo l'attentato al giornalista - verificatosi lo scorso ottobre -, appena andato in onda ad '1mattina News' su Rai1.

Ma il titolo con cui è apparso sul canale Youtube di Raiplay è stato: "Caso Report, nuove ombre sull'inchiesta Ranuzzi - 1mattina News 26/08/2026". Sotto il post del video, si sono subito scatenati commenti tra ironia e condanna: "Ranuzzi... se bonanotte", ha scritto un utente. "Manco rileggono i titoli", è l'amara considerazione di un altro. "Manco i titoli sapete scrivere mentre distruggete la reputazione di un giornalista scomodo. Fatele bene le campagne di delegittimazione di una vittima. Sennò che le fate a fare?", l'accusa più pesante.