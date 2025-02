'L'albero delle noci', brano di Brunori Sas, è uno dei favoriti della prima serata del Festival di Sanremo. Il brano che parla della paternità, della felicità di diventare genitori e della paura di sentirsi inadeguati, è dedicato alla figlia del cantautore, Fiammetta. E a lei ha dedicato anche il videoclip, disponibile in streaming su Youtube.

'L'albero delle noci' il significato del videoclip

Fiammetta, nata nell'ottobre del 2021, nel videoclip ufficiale rappresenta il Sole. Si trova al centro di una stanza e, con la sua luce, è in grado di illuminare tutti gli altri pianeti, rappresentati dal resto della sua famiglia, come la mamma Simona e nonna Maria Stella.

Brunori Sas in un post condiviso su Instagram ha spiegato il significato dietro al video ufficiale: "Come una sorta di festa di compleanno, Fiammetta viene guidata da me in un gioco in cui lei interpreta il Sole, e al centro della stanza illumina tutti gli altri pianeti, tutti noi", spiega il cantautore che nel video rappresenta la Luna, l'unico satellite naturale della Terra, quest'ultima rappresentata dalla moglie Simona.

"Allo stesso tempo - continua Brunori Sas - volevamo che il video avesse qualcosa di magico, da qui la corsa di Fiammetta tra i pianeti. E poi l'inizio e la fine, con questo 'canguro tra passato e presente' in cui appare idealmente una Fiammetta adulta che ritorna sul luogo della festa e ricorda quel momento con nostalgia, lo stesso sguardo malinconico con cui ci guarda mentre noi tutti andiamo via".