Tapiro d’oro all'influencer che risponde: "Non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino, non era una bella relazione"

"Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui". Risponde così Chiara Ferragni a Valerio Staffelli che le consegna il Tapiro d’oro perché Fedez, in gara al Festival di Sanremo, nella serata dedicata ai duetti e alle cover ha scelto di cantare con Marco Masini la celebre canzone 'Bella stronza'. E alla domanda se Fedez "con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?", l'influencer risponde: "Sono d’accordo".

E ancora: quando l’inviato le chiede se si è già sentita con Fedez per chiarire l’argomento, l’influencer ci tiene a precisare: "No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino". E aggiunge: "Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione".

Il servizio completo con la consegna del tapiro andrà in onda questa sera a 'Striscia la notizia' su Canale 5, alle 20.35.