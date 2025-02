Shablo, insieme a Gue, Joshua e Tormento, è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che gli artisti porteranno sul palco del Teatro Ariston è ‘La mia parola’.

Chi è Shablo

Pseudonimo di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Shablo è un musicista, produttore, dj, manager e talent scout italo-argentino, nato a Buenos Aires nel 1980 e trasferito in Italia all’età di dieci anni. Muove i suoi primi passi da dj e produttore underground negli anni 90. Nel 2013 fonda insieme a Marracash l’etichetta Roccia Music, e scoprono artisti come Achille Lauro, Rkomi, Ernia e Charlie Charles.

Shablo è uno dei pochissimi sulla scena musicale in grado di mantenere un perfetto equilibrio tra il passato e il futuro della musica urban italiana: in grado di spaziare dal soul alla trap, dal rap degli anni d'oro fino all'elettronica di avanguardia. Per Sanremo ha prodotto 'Ovunque sarai' di Irama.

Chi è Gué

Gué, all'anagrafe Cosimo Fini è un rapper nato il giorno di natale (motivo per il quale ha realizzato l’album Guesus), il 25 dicembre del 1980. Fa il suo esordio nell’hip hop underground alla fine degli anni ‘90 al fianco di Jake La Furia e Dargen D’Amico. Nel 2003, insieme a Jake La Furia e a Don Joe, fonda i Club Dogo.

Nel 2011 intraprende una carriera da solista. Nel 2024 ha venduto oltre 160.000 biglietti, riempiendo una volta lo stadio di San Siro e ben 10 volte il Forum di Assago. Ha partecipato a Sanremo due volte in qualità di ospite, al fianco di Mahmood nel 2019 e di Geolier nel 2024.

Prima di eccellere nella musica, ha dichiarato di aver tirato avanti con altri lavori, dal call center all’attività da magazziniere. Fin da ragazzino è stato amico di Marracash: "Sono stato in un call center, ho fatto il magazziniere con Marracash", ha dichiarato.

Il nome d'arte (Gué Pequeno completo) nasce dal vecchio appellativo 'Il Guercio', nickname dovuto a una malformazione fisica, la blefaroptosi all’occhio sinistro (per questo è stato vittima di bullismo durante l'infanzia). E Pequeno da “Zé Pequeno”, uno dei personaggi del film “City of God” di Fernando Meirelles e Kátia Lund.

Guè è stato fidanzato con la consigliera regionale lombarda Nicole Minetti. Altri flirt li ha avuti con Elena Morali e Sara Tommasi, e con la modella e showgirl spagnola Natalia Bush. Dal 2019 conosce la modella cuban Yusmary Ruano, da questa relazione nel 2021 nasce la piccola Celine.

Chi è Joshua

All'anagrafe Joshua Bale, in arte solo Joshua. Rapper italo-americano, nato in Italia nel 1995. Appassionata sin dall'infanzia alle sonorità afro-americane. Col tempo e con le prime esperienze, si avvicina al mondo R&B e soul, e a 18 anni si è trasferito a Milano per perseguire la sua carriera.

Chi è Tormento

Massimiliano Cellamaro, in arte Tormento, è un rapper e cantante soul italiano. Nato nel 1975, ha esordito insieme ai Sottotono, vincendo il Festivalbar del 1997. Nel 2011 i Sottotono si sciolgono e Tormento prosegue la sua carriera come solista, con la pubblicazione di numerosi album a cavallo tra il rap e il soul. Ha partecipato a Sanremo due volte con i Sottotono: nel 2001 in gara con il brano Mezze verità, e nel 2019 ospite di Livio Cori e Nino D’Angelo nella serata dei duetti.

Tormento è papà di un bambino, avuto con la moglie Mara Totire, su cui non si hanno molte informazioni.

'La mia parola' testo

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

24h 7 su 7 no stop

Siamo in sbatti sbatti per arrivare al top

Tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow

Non ti danno abbracci qua sei da solo nel block

Io le mando baci lei che per me è la più hot

Mi dicevi taci, ora però sono il goat

Quaggiù odi e ami a giudicarmi è Dio

Amo la mia mami, amo sti money e l’hip-hop

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Suona dal basso questo gospel

È la voce di chi raccoglie le forze

Nonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forte

È rap è blues e gin & juice

Fai il mio nome tre volte beetlejuice

Suona ancora più forte bad and boujee

Rock’n’roll lo sai party & bullshit

La voce del blocco suonerà più forte

Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte

E ho solo una word, se dico che hai la mia parola

Lo sanno i miei g, questa è la way that we live

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so