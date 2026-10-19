circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Fiorello lancia il primo 'spoiler': "Brad Pitt co-conduttore per una serata"

Lo showman riaccende i motori su Rai Radio2 con Biggio e lancia le prime gag sul Festival di De Martino

Fiorello, Brad Pitt - fotogramma/ipa
Fiorello, Brad Pitt - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 15.44
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Riparte 'La Pennicanza' e, puntuali, ritornano gli ormai celebri 'spoiler' di Fiorello sul prossimo Festival di Sanremo. Lo showman, tornato al timone del programma in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 su Rai Radio2 (e in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay) insieme a Fabrizio Biggio, ha subito colto l'occasione per lanciare le sue gag sulla kermesse che sarà condotta da Stefano De Martino.

"Quando parte l'alert è tutta roba vera, tenetevi forte", ha avvertito ironicamente Fiorello in diretta, prima di snocciolare le sue "anticipazioni". Lo showman ha esordito annunciando "tre ospiti". "Una è Maria De Filippi, l'altra è Dua Lipa", ha detto Fiorello, prima di svelare il terzo nome, lanciato come co-conduttore di una terza serata: "Ad accompagnare Stefano De Martino con il codice 02 ci sarà Brad Pitt".

La motivazione fornita dallo showman è legata alle recenti pubblicità dell'attore hollywoodiano: "Dopo il successo del suo spot e la nostra campagna a base di Brad sicuramente qualcuno ha detto: perché non chiamiamo Brad Pitt? A quelli della banca non gli pare vero". La chiosa finale sulla coppia è esilarante: "E poi vuoi mettere De Martino e Brad Pitt insieme? C'è una donna incinta ogni 5 minuti".

Uno spoiler tra il serio e il faceto, d'altronde, Fiorello lo aveva già lanciato lo scorso maggio. Sempre durante una diretta de 'La Pennicanza', lo showman aveva annunciato la presunta reunion dei Måneskin, fissandola proprio per il Festival di Sanremo 2027. Insomma, in attesa di scoprire se gli 'spoiler' troveranno conferme, il circo mediatico attorno a Sanremo 2027, grazie a Fiorello, è già ufficialmente iniziato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Festival di Sanremo La Pennicanza Rai Radio2 RaiPlay
Vedi anche
Morte David Rossi, commissione d'inchiesta fa i nomi di due persone coinvolte - Video
Ex Ilva, operai bloccano l'aeroporto di Genova: "Le piste sono chiuse" - Video
Juve-Lazio, rissa tra tifosi bianconeri sugli spalti e la partita si ferma - Video
Caro carburanti, agricoltori in piazza a Firenze: "Non ci muoveremo da qui" - Video
Una Gioconda con doppia mastectomia, il murale a Milano per la Giornata contro il cancro al seno - Video
News to go
Milano, oltre 200 fermati per la guerriglia urbana: 80% sono minorenni
Schlein dice sì a Bonelli e Fratoianni: "Pd c'è per manifestazione unitaria"
Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza