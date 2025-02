Selvaggia Lucarelli ha assistito alle prove generali dei 29 Big di Sanremo 2025 che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston da domani, martedì 11 febbraio.

"Sto vedendo le prove ma non posso fare le foto", scrive la blogger in una storia pubblicata su Instagram commentando due esibizioni che ha particolarmente apprezzato.

A catturare l'attenzione di Selvaggia Lucarelli è stato il cantante Rkomi, in gara al Festival di Sanremo, con il brano 'Il ritmo delle cose'. "Al momento mi è piaciuto Rkomi e non capito come sia stato possibile", commenta la Lucarelli con la solita ironia che la contraddistingue.

Dopo il rapper, Selvaggia Lucarelli ha espresso apprezzamenti per il brano di Achille Lauro, intitolato 'Incoscienti giovani'.

"Un'altra foto in esclusiva solo per voi dalle prove", scherza ancora la blogger che non può scattare foto agli artisti e per questo motivo ha ripreso una delle poltrone del Teatro Ariston. "Achille Lauro ha un bel pezzo, potrebbe essere il suo Festival", sottolinea la Lucarelli, che ben ricorda le quattro partecipazioni dell'artista veronese al Festival.

L'arrivo a Sanremo

La giornalista è arrivata ieri, domenica 9 febbraio, nella cittadina ligure, dove da martedì condurrà il 'Dopofestival' insieme ad Alessandro Cattelan. "Sanremo nun te temo", ha scherzato Lucarelli nelle storie Instagram in cui sta documentando passo dopo passo la sua esperienza nella città sanremese.