"Era piccolo ma focoso. E baciava da Dio", così Serena Grandi, ospite da Monica Setta a 'Storie di donne al bivio week end' nella puntata che andrà in onda il 7 giugno alle 15 su Rai2, confessa e parla della storia d'amore vissuta con Diego Armando Maradona.

La rivelazione

"Mi fece una corte serrata. Lo raggiunsi al Vomero a Napoli ma poi vidi una marea di paparazzi e mi diedi alla fuga. Ci rivedemmo più avanti", ha detto Serena Grandi sulla leggenda del calcio, che a oggi considera come la sua storia più passionale.

Mentre, ammette "ho avuto molti uomini nella mia vita ma la storia più sexy l'ho vissuta con Zucchero Fornaciari": "Quando mi sono separata da mio marito Beppe ho buttato tutti i vestiti Chanel o le giacche con i bottoni d'oro. Ho infilato un chiodo, un jeans e sono andata al Piper a ballare. Lì ho conosciuto Zucchero e la sera stessa l'ho seguito in albergo", ha raccontato l'attrice.

Altro amore 'musicale' di Serena è Pino Daniele. "Mi teneva in rubrica con il nome 'Giassé' perché non ci scoprisse nessuno. Era un uomo stupendo, la sua canzone per me? Mal di te".

Da Giovanni Agnelli la portò invece il suo grande amico Luca di Montezemolo. "L'Avvocato faceva tante domande e mangiava pochissimo. La prima volta ero sposata, poi mi volle rivedere dopo la separazione ma durò poco". Due soli 'no' alla Grandi. "Mi hanno detto no Sean Penn e Paolo Sorrentino. Per Paolo farei pazzie ma quella con lui è davvero una storia impossibile che esiste solo nella mia testa", ha concluso.