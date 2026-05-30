circle x black
Cerca nel sito
 

Springsteen e Morello, la sfida alla Casa Bianca: arriva 'Power to the People Festival'

L'evento si terrà nel Maryland a un mese dalle elezioni di mid term con una line up ricchissima

Bruce Springsteen e Tom Morello - fotogramma/ipa
Bruce Springsteen e Tom Morello - fotogramma/ipa
30 maggio 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bruce Springsteen lancia una sfida. Dal palco di Washington, davanti a migliaia di persone, trasforma un concerto in un atto politico e annuncia insieme a Tom Morello il 'Power to the People Festival', un evento di protesta che il 3 ottobre riunirà alcune delle voci più iconiche del rock americano. Una risposta diretta e fragorosa al Freedom 250 della Casa Bianca, già in crisi dopo le defezioni a catena degli artisti.

CTA

L’annuncio è arrivato dal palco del Nationals Park di Washington, dove Springsteen e Morello si sono esibiti insieme. Il festival, spiegano, celebrerà “libertà, giustizia, uguaglianza e rock’n’roll”, e parte dei proventi sarà destinata alle organizzazioni VoteRiders e HeadCount, entrambe impegnate nell’informazione e nella mobilitazione degli elettori.

Springsteen, secondo quanto riportato dall’Associated Press, non ha usato mezzi termini: “Le tattiche da Gestapo di questo presidente e di questa amministrazione non passeranno qui. Questa tragedia americana può essere fermata solo dal popolo americano: voi. Non c’è nessuno che verrà a salvarci. Dobbiamo farlo da soli. Quindi unitevi a noi e lottiamo per l’America che amiamo. Mi sentite, Washington?”.

Parole durissime, che collocano l’evento in un clima politico già incandescente. Morello, in una dichiarazione diffusa alla stampa, ha aggiunto un messaggio più ampio sul ruolo dell’arte: “Si tratta del potere che gli esseri umani comuni hanno quando si uniscono attraverso musica, arte, comunità e azione. Siamo onorati di portare questa lineup incredibile nell’area di Washington per una giornata che celebra lo spirito di attivismo, creatività e speranza”.

Gli ospiti

La lineup, già ricchissima, include Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard, Joan Baez, Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen, The Linda Lindas e altri nomi in arrivo. Un cast che mescola icone del rock, voci storiche del folk di protesta e figure centrali della scena alternativa americana.

Intanto, sul fronte opposto, il Freedom 250 della Casa Bianca ha annunciato la lineup della sua Great American State Fair, prevista dal 25 giugno al 10 luglio sul National Mall di Washington. Ma nel giro di poche ore sono arrivate le defezioni di Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day, Young MC e The Commodores, che hanno scelto di ritirarsi dall’evento.

Il risultato è un’estate americana in cui musica e politica si intrecciano più che mai: da una parte un festival istituzionale che perde pezzi, dall’altra un evento di protesta che si presenta come un manifesto collettivo. E, come sempre negli Stati Uniti, sarà il pubblico - e poi gli elettori - a decidere quale voce ascoltare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Springsteen morello casa bianca Power to the People Festival
Vedi anche
News to go
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale
Cartoons in the Bay, Pera Toons: "Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata"
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cottarelli: "Rialzo tassi Bce a giugno non scontato" - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
Bankitalia, da Panetta allarme inflazione e pil: "Innovare per crescere" - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza