L'attesa per la quinta e ultima stagione di Stranger Things è quasi finita. La serie, prodotta da Netflix, sarà distribuita in tre volumi a novembre e dicembre 2025, culminando con il finale la notte di Capodanno.

I dettagli

L'ultimo capitolo conclusivo della serie è composto da 8 episodi, suddivisi dunque in tre volumi. I primi quattro episodi arriveranno sulla piattaforma streaming mercoledì 27 novembre 2025, alle 2:00 del mattino. Per gli altri episodi bisognerà attendere circa un mese. Il volume 2, costituito da tre episodi, debutterà su Netflix il venerdì 26 dicembre sempre alle ore 2 del mattino.

Il volume 3 che comprenderà il gran finale della serie fantahorror ambientata negli anni '80, con Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, sarà disponibile giovedì 1 gennaio 2026.

Gli otto episodi sono stati definiti dai creatori come "otto film" per ampiezza e impatto emotivo. La scelta di rilascio suddivisa in tre parti rispecchia alcune scelte distributive di Netflix per altre produzioni di successo. Noah Schnapp, interprete di Will Byers, ha preannunciato un finale emotivamente devastante.

La trama

Autunno 1987. Hawkins è profondamente segnata dall’apertura delle ‘Fenditure’ e i protagonisti sono uniti da un unico obiettivo, quello di trovare e sconfiggere Vecna, il villain che ha terrorizzato la cittadina nella stagione precedente. A complicare la loro missione, il governo ha posto la città sotto quarantena militare e intensificato la caccia a Undici, costringendola alla fuga, di nuovo.