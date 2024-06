L'attore dei Pirati dei Caraibi Tamayo Perry è morto, dopo essere stato attaccato da uno squalo, mentre faceva surf alle Hawaii. Il 49enne - noto surfista professionista, attore e bagnino - è deceduto domenica 23 giugno come hanno confermato alla Bbc i servizi di emergenza di Honolulu in una conferenza stampa. Il corpo, tragicamente mutilato di una gamba e di un braccio, è stato portato con la moto d'acqua sulla spiaggia di Malaekahana, ma i paramedici hanno potuto solo constatarne la morte. Perry era noto per il suo ruolo in 'Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare'. Il film del 2011 vede Johnny Depp nei panni dell'eccentrico pirata Capitano Jack Sparrow con protagonisti anche Penelope Cruz e Geoffrey Rush.

Perry ha avuto anche ruoli in 'Lost', 'Hawaii Five-0', 'Blue Crush' e 'Charlie's Angels 2', ed è apparso in una pubblicità della Coca-Cola. Il capo ad interim della sicurezza oceanica di Honolulu, Kurt Lager, ha detto che Perry era anche "un bagnino amato da tutti", aggiungendo che era ben conosciuto sia sulla costa nord di Oahu che in tutto il mondo.