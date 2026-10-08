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Tate Mcrae, arriva il nuovo singolo 'Housewife'

Il brano sarà disponibile dal 16 ottobre

Tate McRae
Tate McRae
08 ottobre 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La pop star multi-platino Tate Mcrae sta per tornare. Dopo un anno che l’ha vista sempre più protagonista della scena pop internazionale, il 16 ottobre uscirà il suo nuovo singolo, 'Housewife', brano che darà il via a un nuovo percorso della sua carriera. L’artista, ospite da Jimmy Fallon, ha raccontato brevemente di come il nuovo singolo parli di “una donna che non può essere ingabbiata” e del video che lo accompagnerà, girato nel sud della Francia.

Il 2026 è stato un anno particolarmente importante per Tate Mcrae, la sua prima nomination ai Grammy Awards, nella categoria 'Best Dance Pop Recording' con il brano 'Just Keep Watching (From F1 The Movie)' e, quest’estate, il debutto come headliner nei festival, sia all’Osheaga di Montréal sia al Lollapalooza a Chicago, in cui ha chiuso la performance con il famoso momento della pittura dorata durante il brano 'Sports Car', andato virale ovunque sui social.

Il suo terzo album 'So Close To What', uscito nel 2025, ha debuttato al numero uno nella Billboard 200 statunitense ed è stato certificato platino dalla Riaa. L’album è stato scritto e prodotto con gli hitmaker Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen, Julia Michaels e molti altri, e include le hit 'Revolving door' e 'It’s ok I’m ok', che hanno conquistato entrambe il numero 1 della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs.

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Tate Mcrae Housewife Grammy Awards Osheaga Lollapalooza
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