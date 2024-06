The Kolors: "Un anno fantastico, ci godiamo ogni singolo istante"

Un anno di successi, conquistando classifiche e palazzetti, ma soprattutto il cuore delle persone. E' tempo di bilanci per i The Kolors che, con la nuova hit 'Karma' e il tour europeo, si apprestano ad essere protagonisti dell'estate 2024 e non solo. "È stato, senza dubbio, il nostro anno più vittorioso. Per fortuna abbiamo avuto la lucidità di goderci ogni singolo istante di quello che ci stava accadendo", racconta Stash all'Adnkronos. "Il feedback del pubblico? È stato come un abbraccio, uno di quelli che ti avvolgono quando meno te lo aspetti e ti scaldano il cuore. La nostra musica è entrata nelle vite delle persone, toccando generazioni diverse, dalla nonna alla nipotina, passando per il liceo e l'università. Questa roba qua è il vero trionfo per noi".

Con un nuovo singolo che sta già scalando le classifiche e replicando il successo dei precedenti, i The Kolors si trovano in un momento di fervida creatività e di forte connessione emotiva con il loro pubblico. "Per noi è un sogno sapere che si sta avendo per la terza volta consecutiva lo stesso successo in radio". Dai piccoli locali ad oggi di strada ne è stata fatta tanta ma "la chiave è non aspettarsi nulla," afferma Stash che aggiunge: "Ogni piccola vittoria è una festa, ogni riconoscimento un regalo inaspettato".

"Le persone investono emotivamente in noi e noi lo percepiamo tanto", afferma il frontman della band spiegando come sia particolarmente attento alla classifica Shazam: "È un gesto che fai quando un pezzo ti colpisce veramente e vuoi sapere di più", afferma evidenziando come questa metrica sia per lui un indicatore molto significativo. "Credo molto nei numeri quando quei numeri rappresentano realmente le persone", commenta. E quest'anno anche la prima volta al Forum d'Assago: "E' stata la data più bella che abbiamo mai fatto. Il concerto che avevamo sempre sognato. Arrivare a Milano e vedere il Forum, e poi trovarsi lì, sul palco, è stato un momento di realizzazione incredibile. È lì che abbiamo capito di aver veramente raggiunto le persone, di aver fatto breccia nei loro cuori con la nostra musica".

Guardando al futuro, i The Kolors si apprestano ad inaugurare il tour europeo che li vedrà protagonisti tra il 2024 e il 2025. La band suonerà in Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia e Belgio e si parte da Roma: il 26 giugno presso la Cavea Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone'.

In cantiere anche un nuovo album con l'obiettivo di esplorare nuove sonorità e collaborazioni audaci. "Sono tantissime le collaborazioni che ci piacerebbe fare. Ci siamo resi conto che il nostro approccio nel sound si può sposare con tantissime cose anche diametralmente opposte. In questo senso nel prossimo disco ci piacerebbe osare nelle collaborazioni, in termini di contrasti", racconta Stash che sulla possibilità di tornare a Sanremo anche nel 2025 risponde: "Credo sia molto difficile anche se poi dipende sempre dai pezzi che si hanno". Infine, il messaggio che desiderano trasmettere attraverso la loro musica: "Genuinità! Che parli in maniera sincera di un momento felice, senza essere condizionata dalle mode e dai trend del momento". (di Loredana Errico)