Debutto per i nuovi tronisti del dating show di Maria De Filippi

'Uomini e donne' è ricominciato e Maria De Filippi ha presentati i primi tre nuovi tronisti del suo dating show: Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. Ecco chi sono e che tipo di relazione stanno cercando.

Chi è Michele Longobardi

Michele lavora nella pubblica amministrazione. È un ragazzo estroverso, espansivo, gli piace stare al centro dell’attenzione ma è anche un po’ permaloso. È molto sensibile e la sua emotività in passato lo ha portato ad affrontare un periodo di ansia e attacchi di panico. È stato un periodo molto duro, ma grazie a quell’esperienza ha trovato forza di volontà e fiducia in sé stesso. A Uomini e Donne vorrebbe trovare la ragazza giusta con cui condividere la quotidianità. È molto legato al nonno che è un grande fan del dating show di Canale5.

Chi è Francesca Sorrentino

Francesca è tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici. Ama il suo lavoro perché per natura le piace aiutare gli altri. Si reputa una donna su cui si può contare, leale, generosa e risoluta. Nel 2023 ha partecipato a 'Temptation Island' e dopo la fine della sua relazione ha capito che è sbagliato mettersi sempre al secondo posto. Amare per lei vuol dire mettersi sullo stesso piano, fare squadra e condividere. Ora cerca un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e ancora si amano tantissimo.

Chi è Alessio Pecorelli

Alessio, imprenditore nel settore della ristorazione da quando ha 22 anni. È’ un ex militare, si è arruolato quando aveva 18 anni. Nella sua vita si è sempre dato da fare, ha fatto diversi lavori, dal bagnino al meccanico. È un amante degli sport da combattimento ed è molto legato alla sua famiglia. È single da due anni e mezzo, dopo la fine della sua ultima relazione ha avuto tante frequentazioni ma fa molta fatica a legarsi. Cerca una donna che gli faccia provare delle emozioni forti e con la quale costruire qualcosa di importante.