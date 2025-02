'Urban Vision Loves Rolling Stone' debutta a Sanremo 2025

Urban Vision Group segna il suo ingresso nell’editoria con un evento esclusivo in occasione del Festival di Sanremo. Dopo l’acquisizione di Rolling Stone Italia - icona indiscussa nel panorama editoriale della musica, della pop culture e del cinema - il colosso della comunicazione visiva lancia 'Urban Vision Loves Rolling Stone'. Un nome e un’identità visiva che incarnano alla perfezione l’idea del Ceo Gianluca De Marchi per l’inizio di un legame tra editore e magazine che fa della passione, della partecipazione e della condivisione il suo centro.

Nel cuore della settimana sanremese, dall’11 al 15 febbraio, il lido Blue Bay di Sanremo ospiterà 'Urban Vision loves Rolling Stone Village', una vera e propria house of contents, dove ogni giornata sarà scandita da talk, interviste esclusive e spettacoli. Sul celebre Divano Rolling gli artisti in gara racconteranno il loro festival. A mezzogiorno, spazio all’ironia e all’attualità con il podcast Tintoria, appuntamento fisso per gli amanti della stand-up e delle conversazioni fuori dagli schemi. Tra i momenti più attesi le interviste, tra cui quella di Valeria Golino a Elodie. Nel pomeriggio il palco si apre agli ospiti dal mondo dello spettacolo e dell’entertainment, mentre la sera sarà animata da DJ set e performance live fino alle 20. A chiudere la giornata, la visione del Festival di Sanremo all'interno del Village, per vivere insieme ogni momento della competizione canora più attesa dell’anno.

Urban Vision Loves Rolling Stone non sarà solo un’esperienza live per chi sarà presente a Sanremo, ma anche un progetto di amplificazione e condivisione. Grazie alla sinergia tra Urban Vision e Rolling Stone Italia, l’evento avrà una copertura editoriale e digitale senza precedenti: approfondimenti sul magazine, contenuti speciali sui canali social di editore e magazine, e una presenza dinamica sui maxi led screen di Urban Vision nelle principali città italiane. Il palinsesto giornaliero dei maxi led screen di Urban Vision Group si arricchirà di dirette live in stile breaking news da Sanremo, per catturare momenti inediti e portarli direttamente nelle strade di Milano, Roma e Napoli, trasformando l’evento in una vera e propria esperienza urbana integrata capace di connettere le persone e rafforzare il senso di community.

La diretta sarà trasmessa in tempo reale da dispositivo mobile, mostrando ciò che accade a Urban Vision Loves Rolling Stone e diffondendolo sugli schermi digitali nelle principali città. A Milano, i contenuti legati all’evento saranno trasmessi su Via Mercanti e sul Led San Babila stage e su quello di Corso Vittorio Emanuele. A Roma, le immagini del Festival animeranno Via del Corso 93, Campo de’ Fiori, Testaccio Macro, Piazzale Flaminio e Lungotevere Gianicolense. trasformando la capitale in un vero palcoscenico urbano. A Napoli, il fascino della musica arriverà in Via dei Tribunali, nel cuore pulsante della città. Un’esperienza immersiva che farà vivere l’energia della musica oltre Sanremo, direttamente tra le strade e le piazze d'Italia.

Il progetto Urban Vision Loves Rolling Stone prenderà il via ufficialmente il 5 febbraio, con il lancio di cinque digital cover esclusive realizzate da Rolling Stone per celebrare il Festival. I protagonisti saranno Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Joan Thiele e Shablo, ritratti alla vigilia della kermesse per costruire un crescendo narrativo che culminerà nella settimana sanremese. Per celebrare l’ingresso di Urban Vision Group nel settore dell’editoria con Rolling Stone Italia, il 12 febbraio, a partire dalle 22, si terrà un exclusive party al Teatro Centrale di Sanremo, con ospiti celebri e un super-ospite ancora top secret. Un altro appuntamento imperdibile sarà la diretta di una puntata di Viva El Futbol direttamente dal Village Urban Vision Loves Rolling Stone, aggiungendo un’ulteriore dimensione all’evento con il coinvolgimento del mondo dello sport e dell’intrattenimento.

“Inaugurare il nostro percorso da editore con Rolling Stone nella settimana musicale più attesa d’Italia ci è sembrato il modo migliore per dare il via a questa nuova avventura, che punta sui contenuti e sulla partecipazione” – afferma Gianluca De Marchi. “Urban Vision Loves Rolling Stone è un progetto che esplora nuove sinergie tra i media, dalla carta stampata al digitale, fino ai led screen urbani. Un evento che supera i confini fisici del Village per approdare nelle città italiane attraverso una narrazione dinamica e contemporanea. Il potere coesivo della musica diventa così parte integrante della quotidianità: informazione, creazione di contenuti e intrattenimento si fondono in un’unica esperienza senza precedenti per creare community”.