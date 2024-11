Teresanna Pugliese, ex partecipante di Uomini e Donne, ospite a Verissimo oggi 9 novembre ha raccontato la sua difficile infanzia: "Mia mamma è scappata via da mio padre quando ha capito che avrebbe potuto fare del male anche a noi figli", ha detto con la voce rotta dal pianto.

Il racconto dell'infanzia

Teresanna Pugliese nel 2009 ha partecipato a Uomini e Donne: la sua storia con il tronista Francesco Monte aveva tanto appassionato i telespettatori. Grazie al dating show di Canale 5, Teresanna diventa una delle influencer più seguite d'Italia: partecipa al reality show di Canale 5, il Grande Fratello e apre un suo marchio di abbigliamento.

Ospite oggi, sabato 9 novembre, nel salotto di Silvia Toffanin, Teresanna ricorda la sua difficile infanzia. La mamma scappò di casa insieme ai figli, quando l'influencer aveva appena 4 anni: "Ha preso la decisione di scappare quando ha capito che il pericolo non era solo il suo ma anche il nostro. I primi anni siamo stati dalle suore di Calcutta che accoglievano le ragazze madri", ha raccontato a Silvia Toffanin.

Il padre oggi è un capitolo chiuso per Teresanna Pugliese: "L'ho incontrato un paio di volte quando ero adolescente, poi non l'ho più visto". I primi anni non sono stati semplici, soprattutto per la mamma che ha dovuto fare tutto da sola: "Mia zia ci ha aiutato molto nei momenti importanti", ha spiegato l'influencer.

Ad oggi Teresanna è felice e soddisfatta della sua vita, ha realizzato il suo sogno più grande, quello di avere una famiglia tutta sua. Da 11 anni è sposata con Giovanni Gentile, padre dei suoi due figli Francesco e Gioele: “Lui non è solo mio marito. Prima di tutto è stato il mio migliore amico e poi il mio fidanzato”.