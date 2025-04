Dagli scatti da bambina alle foto del primo anno da sposati: il carosello per il compleanno dell'ex Spice Girl

David Beckham non perde l'occasione del 51esimo compleanno di Victoria per ricordarle pubblicamente il suo amore. L'ex calciatore ha pubblicato su Instagram un dolce carosello fotografico insieme a una dedica firmata anche a nome dei quattro figli, Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper Seven.

"Buon compleanno alla moglie, mamma e migliore amica più favolosa che potessimo desiderare. Ti meriti il giorno più speciale possibile, ti amiamo tantissimo", si legge nel post. Nelle foto David e Victoria Beckham nel 1999, l'anno del loro matrimonio, mentre si scambiano un bacio in piscina e si abbracciano in barca; poi due scatti di Victoria da bambina e una, più recente, in cui è insieme a Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper Seven.

Anche i figli hanno voluto aggiungersi agli auguri sui social. Cruz ha scritto sotto al carosello: "Ti voglio tanto bene, mamma. Dal primo giorno ci hai mostrato amore incondizionato e non hai mai smesso da allora"; e poi nelle sue storie Instagram: "Buon compleanno alla mamma fonte di più grande ispirazione. Hai fatto di tutto per noi". Romeo ha condiviso una foto in cui abbraccia Victoria scrivendo: "Buon compleanno alla mamma più favolosa. Continua a brillare e a renderci tutti fieri. Ti voglio tanto bene".

David Beckham non si è fermato qui e ha continuato con gli auguri anche nelle storie Instagram, dove ha scritto "Tanti Auguri Posh", citando il nomignolo della moglie da membro delle 'Spice Girls'. Poi ha filmato Victoria mentre cerca la luce giusta per una foto o un video e commenta: "Sempre in cerca dell'angolazione perfetta".