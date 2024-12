A Sferracavallo la terza International Optimist Race dal 6 all'8 dicembre

Appuntamento fisso il primo week end di dicembre al Circolo Velico Sferracavallo con la Sferracavallo International Optimist Race. La regata internazionale - giunta alla terza edizione - si disputerà da venerdì (6 dicembre) a domenica (8 dicembre) nel golfo di Sferracavallo. Lo fa sapere il circolo palermitano con una nota. Una tre giorni - organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo con il patrocinio del Comune di Palermo e inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela - che vedrà in acqua una settantina di giovani velisti provenienti da diversi circoli italiani più atleti provenienti da Svizzera e Malta.

La regata - aperta ai timonieri nati dal 2013 al 2008 (Divisione A) e dal 2014 al 2015 (Divisione B) - prenderà il via venerdì alle 10 con il Coach Meeting; a mezzogiorno - condizioni meteorologiche permettendo - sarà dato il segnale di avviso della prima prova. Si scenderà in acqua anche Sabato e Domenica confidando in una buona termica. Verranno disputate un massimo di 9 prove per entrambe le divisioni (A e B). Il Trofeo sarà valido con qualsiasi numero di prove disputate.

L’evento è gemellato con la Mediterranean Cup organizzata dal Circolo Velico Reggio (30 ottobre - 1 novembre 2024). Verranno sommati i punteggi complessivi dei due eventi così come sono stati utilizzati per calcolare i risultati di ciascun evento e il Trofeo Challenger verrà assegnato ai due velisti che avranno partecipato ad entrambi gli eventi con meno punti in ciascuna categoria (Junior e Cadetti) indipendentemente dal genere. In caso di parità il premio verrà assegnato al velista che si sarà classificato più in alto nella manifestazione con più concorrenti per la classe Optimist.

"La SIOR - dice il presidente CVSF, Giuseppe Giunchiglia - è ormai un appuntamento fisso, una festività da trascorrere nel nome della vela che ancora una volta travalica i confini e unisce. Di anno in anno cresce il numero di adesioni e i circoli partecipanti e questo ci riempie di orgoglio e testimonia che stiamo lavorando bene. Confidiamo in condizioni meteo ottimali affinché si possano disputare tre giorni di belle gare".

Sabato, al termine delle regate, i ''piccoli grandi'' velisti si riuniranno nella club house del CVSF per la consueta Tombola SIOR, un momento di relax, svago e condivisione in vista dell’ultima giornata di gare. Domenica, al termine delle prove - presso Casa Quarara, la sede sportiva del Circolo Velico Sferracavallo al porticciolo - si terrà la cerimonia di premiazione. Verranno assegnati i premi a: i primi 3 classificati Juniores (assoluti), le prime 3 classificate Juniores, il miglior timoniere nato nell’anno 2013 (assoluto), i primi 3 classificati Cadetti (assoluti), le prime 3 classificate Cadetti, il miglior timoniere nato nell’anno 2015 (assoluto), la prima squadra Juniores meglio classificata composta dai primi tre concorrenti della stessa società con i punteggi più bassi; la prima squadra Cadetti meglio classificata composta dai primi tre concorrenti della stessa società con i punteggi più bassi.