Alla Nazionale femminile di pallavolo il premio Stampa Estera 'Atleta dell'anno 2024'

Il presidente Fipav Giuseppe Manfredi e le atlete azzurre campionesse olimpiche Carlotta Cambi e Gaia Giovannini sono state ricevute dall’Associazione della Stampa Estera a Roma questa mattina per ritirare il premio “Atleta dell’anno 2024” assegnato alla nazionale italiana femminile di pallavolo, medaglia d’Oro a Parigi 2024. "Siamo felici del movimento che è incredibile. Siamo in crescita e abbiamo dei numeri stratosferici. L'oro è il coronamento di un lavoro fatto negli anni dove siamo ai vertici europei e mondiali, e su 26 competizioni giovanili siamo andati 24 volte a medaglia negli ultimi quattro anni", ha detto il presidente federale Manfredi. Mentre le due azzurre Cambi e Giovannini si sono dette "orgogliose" di ricevere il premio della Stampa Estera ed entrambe hanno individuato nei quarti di finale contro la Serbia la sliding door del torneo olimpico. "Per noi è stato uno spartiacque -spiega Cambi laureatasi ieri in Pedagogia-. Ci è capitato lo stesso incrocio di Tokyo, quindi quella gara è stata sicuramente la più significativa, complicata e con più tensione". Senza dubbio l'obbiettivo della medaglia per le azzurre c'era. "Non ci nascondevamo".