Oggi, mercoledì 19 giugno altra grande giornata per gli azzurri in campo al torneo Atp di Halle in Germania. Matteo Berrettini sarà il primo a scendere in campo sull'erba tedesca dove alle 12 sfiderà l'americano Alex Michelsen nel recupero del match del debutto sospeso ieri per pioggia.

In contemporanea (sempre alle 12) Luciano Darderi affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. Nel pomeriggio (intorno alle 16.30) sarà la volta di Lorenzo Sonego contro il tedesco Alxander Zverev.

Dove vedere il torneo in Tv

È possibile seguire in tv il torneo di Halle solo con un abbonamento a Sky che ha l'esclusiva del torneo e trasmette i match sui canali dedicati Sky Sport1 e Sky Sport Tennis.